Фидан Гаджиева в мае выступит с концертами в Азербайджане, Великобритании и Швейцарии

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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Народная артистка Азербайджана, солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Фидан Гаджиева провела пресс-конференцию.

Как сообщает Report, на мероприятии также присутствовали внучка одной из последних студенток Узеира Гаджибейли Адили Гусейнзаде Сабина Алиева и ее студентка Эльнара Дадашова.

Ф.Гаджиева проинформировала о предстоящих концертах из произведений А.Гусейнзаде: "Запланированный на 6 мая первый концерт посвящен Дню Республики - 28 Мая. Очередные концерты пройдут 16 мая в Лондоне и 23 мая в Швейцарии. Произведения Адили ханум настолько прекрасны, что я хочу, чтобы их знал весь мир. Эти произведения построены на философии, богатой мелодии и гармониях. Каждый раз, исполняя эти романсы, я открываю для себя что-то новое. Ее произведения как будто написаны для нынешнего времени".

Отметим, что обучавшаяся в классе Бюльбюля на вокальном отделении консерватории Адиля Гусейнзаде впоследствии была принята в класс Узеира Гаджибейли. Она - автор симфонической поэмы, струнного квартета, хоровых произведений, сонатин для виолончели и фортепиано. А.Гусейнзаде также исполнила вокальную партию Асии в художественном фильме, снятом в 1945 году по оперетте Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан".