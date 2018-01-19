"CinemaPlus" покажет фильмы, посвященные событиям 20 января - ВИДЕО

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров «CinemaPlus» 20 января проведет бесплатный показ фильма «Кровавый январь», режиссером которого является Вахид Мустафаев, cообщает Report.

Главные роли в фильме исполнили: Небахат Чехре, Фаик Мирзоев и Азер Айдемир.

Фильм повествует о трагических событиях 20 января 1990 года. Два брата - коммунист Наджаф и революционер Мехти. У каждого из них своя правда, а в центре драмы находится их мать Хадиджа.

Кроме этого в этот день пройдет показ фильма «Xüsusi Təyinatlı İbad» о герое Карабахской войны Ибаде Гусейнове. Режиссер-постановщик фильма Натиг Новрузов. В главных ролях – Эльчин Мамедли и Манаф Дадашов.

Славный путь героя начался еще во время службы в рядах Советской армии. Ибад Гусейнов служил в Советской армии в одной из частей на Амуре. Узнав о трагедии "чёрного января" 1990 года, когда советская армия вошла в Баку, Ибад Гусейнов вместе с другими военнослужащими из Азербайджана начал голодовку с требованием отпустить его на родину. В результате был уволен в запас до завершения срока службы и смог вернуться в Азербайджан.

Цена билета 4 маната.

Также отметим, что в этот день сеть кинотеатров «CinemaPlus» снимут с показа все фильмы комедийного жанра.