О нас
Report Georgia
Аудио новости

Cъемки "Миссия невыполнима 7" приостановлены

Cъемки "Миссия невыполнима 7" приостановлены Съемочная группа фильма "Миссия невыполнима 7" (Mission: Impossible 7) была вынуждена уйти на самоизоляцию после выявления коронавируса у некоторых ее участников.
Искусство
4 июня 2021 г. 05:57
Cъемки Миссия невыполнима 7 приостановлены

Съемочная группа фильма "Миссия невыполнима 7" (Mission: Impossible 7) была вынуждена уйти на самоизоляцию после выявления коронавируса у некоторых ее участников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Sun.

Из-за этого съемки боевика в графстве Суррей приостановлены.

"14 членов съемочной группы заболели COVID(-19), в основном - помощники (американского актера) Тома (Круза). Все 60 членов коллектива были вынуждены изолироваться на 14 дней", - цитирует издание слова источника. Том Круз, исполняющий главную роль, находится на самоизоляции со вторника.

Напомним, что в феврале съемки этого фильма, проводившиеся на тот момент в Венеции, были приостановлены на полгода в целях предосторожности.

Боевик режиссера Кристофера Маккуорри выйдет на экраны в мае 2022 года. В ленте заняты Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Хейли Этвелл и другие.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Компания Legion Security осуществляет набор сотрудников
Компания Legion Security осуществляет набор сотрудников
31 мая 2021 г. 12:59
В Баку открылась станция метро 8 Ноября
В Баку открылась станция метро "8 Ноября"
29 мая 2021 г. 11:00
Бакметрополитен опубликовал требования для пассажиров
Бакметрополитен опубликовал требования для пассажиров
28 мая 2021 г. 12:11
Китай запретит использование одноразового пластика на авиарейсах
Китай запретит использование одноразового пластика на авиарейсах
31 мая 2021 г. 11:29
В Баку судья застрелил жену - ДОПОЛНЕНО
В Баку судья застрелил жену - ДОПОЛНЕНО
31 мая 2021 г. 09:47
В Азербайджане в аэропорту произошла драка между должностными лицами - ОБНОВЛЕНО
В Азербайджане в аэропорту произошла драка между должностными лицами - ОБНОВЛЕНО
2 июня 2021 г. 18:35
Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38
Посольство отслеживает ситуацию с избиением азербайджанцев в Киеве - ОБНОВЛЕНО
ФотоПосольство отслеживает ситуацию с избиением азербайджанцев в Киеве - ОБНОВЛЕНО
29 мая 2021 г. 15:23
Президент: Мы создадим такой Агдам, который станет примером для всего мира
Президент: Мы создадим такой Агдам, который станет примером для всего мира
29 мая 2021 г. 01:32
В Баку 7-летний мальчик за рулем насмерть задавил брата
В Баку 7-летний мальчик за рулем насмерть задавил брата
29 мая 2021 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi