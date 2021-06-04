Cъемки "Миссия невыполнима 7" приостановлены

Съемочная группа фильма "Миссия невыполнима 7" (Mission: Impossible 7) была вынуждена уйти на самоизоляцию после выявления коронавируса у некоторых ее участников.

Съемочная группа фильма "Миссия невыполнима 7" (Mission: Impossible 7) была вынуждена уйти на самоизоляцию после выявления коронавируса у некоторых ее участников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Sun.

Из-за этого съемки боевика в графстве Суррей приостановлены.

"14 членов съемочной группы заболели COVID(-19), в основном - помощники (американского актера) Тома (Круза). Все 60 членов коллектива были вынуждены изолироваться на 14 дней", - цитирует издание слова источника. Том Круз, исполняющий главную роль, находится на самоизоляции со вторника.

Напомним, что в феврале съемки этого фильма, проводившиеся на тот момент в Венеции, были приостановлены на полгода в целях предосторожности.

Боевик режиссера Кристофера Маккуорри выйдет на экраны в мае 2022 года. В ленте заняты Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Хейли Этвелл и другие.