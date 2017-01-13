Азербайджанский театр примет участие на международном фестивале в Тебризе

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный музыкальный театр примет участие на 35-м Международном театральном фестивале "Фаджр" в Иране.

Как заявили Report в театре, на предстоящем 13-18 января в Тебризе мероприятии будет продемонстрирована известная двухчастная музыкальная комедия Узеира Гаджибейли "Муж и жена".

Режиссер-постановщик спектакля Юсиф Акперов, дирижер-постановщик - заслуженный деятель искусств Назим Гаджиалибеков, дирижер – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик – заслуженный художник Эльдар Гурбанов, балетмейстеры-постановщики Елена и Закир Агаевы, хормейстер – заслуженный артист Вагиф Мастанов, концертмейстер - Фидан Бабаева, ассистенты режиссера Эльмеддин Дадашов и Тамилла Асланова.

В ролях – народный артист Ильхам Намик Кямал, заслуженные артисты Нахида Оруджева, Алекпер Алиев, Акпер Ализаде, актеры Гюльджахан Саламова, Агахан Шарифов, Гусейн Алили и Алимамед Новрузов.