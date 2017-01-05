Азербайджанский фильм представят в Индии

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Фильм "Ичеришехер" будет продемонстрирован на международном кинофестивале.

Как сообщили Report из Киностудии "Азербайджанфильм", картина приглашена в раздел мирового кино 15-го Международного кинофестиваля Pune.

Фильм снят на Киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы при поддержке министерства культуры и туризма.

Автор идеи снятой в жанре психологической драмы картины – Тахмина Рафаэлла, авторы сценария - Тахмина Рафаэлла и Ильгар Сафат, режиссер-постановщик - Ильгар Сафат, оператор-постановщик - Лука Коассин, художник-постановщик - Бютюнай Аквердиев, исполнительный продюсер - Ульви Гасымов, продюсер - Мушвиг Хатамов.

В главных ролях - Тахмина Рафаэлла, Фирдовси Атакишиев, Мехрибан Зеки, Эльмира Шабанова и другие.

Фестиваль пройдет 12-19 января в городе Пуна.