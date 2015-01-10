Азербайджанская актриса привлекла внимание итальянского оператора

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Народная артистка Азербайджана Эльмира Шабанова рассказала о фильме режиссера Ильгара Сафата "Ичери шехер". Как сообщает Report, актриса осталась довольна творческим составом фильма, процессом съемок, в особенности, методом работы режиссера Ильгара Сафата с актерами: "Мне доставляли удовольствие съемки в фильме Ильгара Сафата "Ичери шехер". Мне очень понравился мой образ. И не только мне. Ильгар Сафат работал в фильме с профессиональными работниками кино. Приглашенному из Италии оператору-постановщику Люка Коассину очень понравились снявшиеся в фильме актеры. Мне было очень приятно слышать слова похвалы в мой адрес от Люка Коассина. Отец итальянского оператора одно время снимал Софи Лорен, был оператором самых лучших актеров и актрис итальянского кино. Приятные слова в мой адрес от сына такого оператора вдохновили меня как человека искусства. У меня было 5-6 съемочных дней. Поверьте, этот фильм вновь возродил меня. Я осталась очень довольна фильмом "Ичери шехер". Ильгар Сафат - очень талантливый режиссер. Как хорошо, что у нас есть такая молодежь. Очень жаль, что в последние годы снизилось число истинных кинорежиссеров".

Напомним, что автором идеи полнометражного фильма, снятого на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по заказу министерства культуры и туризма, является Тахмина Рафаэлла, авторами сценария - Тахмина Рафаэлла и Ильгар Сафат, режиссером-постановщиком - Ильгар Сафат, оператором-постановщиком - Люка Коассин (Италия), художником-постановщиком - Бютюнай Хагвердиев, исполнительным продюсером - Ульви Гасымов, продюсером - Мушфиг Хатамов.

Фильм рассказывает о любви юной девушки к ветерану Карабахской войны. Главные роли исполнили Тахмина Рафаэлла, Фирдовси Атакишиев, Эльмира Шабанова и Мехрибан Зяки.

Съемки фильма прошли в Баку и Закатале.