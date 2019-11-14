Зарубежный эксперт: Азербайджан - самый удобный участник проекта Север-Юг - МНЕНИЕ

Азербайджан участвует в ряде ключевых региональных транспортных проектов. Одним из них является проект международного транспортного коридора "Север-Юг", который соединяет Индию с Ближним Востоком, Кавказом, Центральной Азией, Россией и Европой.

Какую роль играет Азербайджан в реализации проекта и каковы перспективы коридора?

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев, комментируя Report вопрос, рассказал, что Азербайджан - основной маршрут западной части проекта.

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев: "Маршрут "Север-Юг" имеет большие перспективы, поскольку не задействован полностью".

"Север-Юг важен в контексте развития торговли, прежде всего, с Индией. Тут преимущества очевидны. Азербайджан делает очень много из того, что он может, в существующей политической и геополитической ситуации, чтобы использовать свои сравнительные преимущества "Север-Юг". Все, что может делать сейчас правительство Азербайджана, - создавать оптимальные возможности для реализации транспортных проектов, включая мир в регионе и благоприятные условия для инвесторов. Россия заинтересована, прежде всего, в развитии торговли с Индией через территорию Азербайджана и Ирана. "Маршрут "Север-Юг" имеет большие перспективы, поскольку не задействован полностью. Индия давно пытается найти континентальный маршрут на север Евразии в обход Пакистана", - сказал он.

По словам старшего научного сотрудника Центра глобальных проблем МГИМО Александра Токарева, присутствие Азербайджана в проекте будут определять география и экономика.

"Азербайджан, Россия, Иран и Индия заинтересованы в функционировании транспортного коридора "Север-Юг". Индия, которая конкурирует с Китаем, будет бороться за то, чтобы стать альтернативой китайскому производству и транспортировать свои товары в Европу по маршруту "Север-Юг". Россия же хочет поставлять высокотехнологичные товары. Но все упирается сейчас в Иран и неразвитую транспортной инфраструктуру в этой стране, Азербайджан имеет большое преимущество перед своим соседом.

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Токарев: "Азербайджан является самым удобным участником проекта "Север-Юг".

"Одним из преимуществ Азербайджана является то, что это единственная страна, которая связывает Россию и Иран. По известным причинам строительство коридора через Армению и Грузию проблематично из-за наличия противоречий между Россией и Грузией. Азербайджан является самым удобным участником проекта "Север-Юг".

В рамках своей многовекторной политики Азербайджан поддерживает стратегические отношения с Китаем. Однако в перспективе Азербайджан будет развивать больше международный транспортный коридор "Север-Юг". География и экономика будут диктовать участие Азербайджана прежде всего, в проекте "Север-Юг". В таком случае Азербайджан будет играть роль хорошего транзитёра для контейнерных перевозок", - сказал эксперт.

Напомним, что первый акт соглашения о транспортном коридоре "Север-Юг", который соединит Индию, Пакистан, Иран, Азербайджан, Россию и страны Северной Европы, был подписан 12 сентября 2000 года в Санкт-Петербурге между Россией, Ираном и Индией. Азербайджан, как уже было отмечено, присоединился к данному соглашению спустя пять лет – в 2005 году. В последующие годы соглашение подписали и соответственно ратифицировали в целом 13 государств. Это – Азербайджан, Беларусь, Болгария, Армения, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Россия, Таджикистан, Турция и Украина.

Азербайджан присоединился к соглашению в 2005 году. В рамках проекта в стране были осуществлены следующие работы: построена новая дорога протяженностью 9,7 километра железнодорожной линии Астара (Азербайджан)-Астара (Иран), построен железнодорожный мост протяженностью 82,5 метров через реку Астарачай, построена железная дорога протяженностью 1,4 километра от моста через реку Астарачай до грузового терминала на территории Ирана. ЗАО "Азербайджанские железные дороги" построили на площади 35 гектаров в Астаре (Иран) терминал по разгрузке грузов. Предполагаемые объемы грузоперевозок на участке коридора по территории Азербайджана составят 3 млн тонн на первом этапе, 5-8 млн тонн на втором этапе и 15 млн тонн на третьем этапе.