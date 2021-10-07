Зангезурский коридор - единственное избавление Армении от невзгод

Потребность в Зангезурском коридоре растет

Потребность в Зангезурском коридоре растет

Новая ситуация на Южном Кавказе после Второй карабахской войны создала широкие возможности и альтернативы в регионе. В этом контексте вопрос открытия Зангезурского коридора становится еще более актуальным. Этот маршрут может принести не только экономические выгоды странам региона, но и способствовать поддержанию устойчивой стабильности в регионе. Из-за продолжавшейся почти 30 лет оккупационной политики Армения оказалась в стороне от всех реализуемых в регионе крупных инфраструктурных проектов.

Азербайджан, в свою очередь, в последние годы подтвердил свою роль транспортного центра региона. Что повышает функциональность и значение Азербайджана как транспортного коридора, так это то, что наша страна выступает не только в роли ворот между Востоком и Западом, но и является важным коридором, соединяющим Север и Юг. Азербайджан проявил серьезную политическую волю и инвестировал в формирование этого коридора, транспортной инфраструктуры. В результате как внутренняя, так и внешняя транспортная инфраструктура превратились в крупный хаб.

Новые геополитические реалии, сложившиеся в регионе с освобождением оккупированных территорий Азербайджана, открывают для Армении широкие возможности. С открытием Зангезурского коридора эта страна сможет интегрироваться в экономику региона, воспользоваться новыми возможностями, созданными транспортными коридорами.

Ситуация, в которую Армения загнала себя за долгие годы

На сегодняшний день единственная автомобильная дорога Армении для грузоперевозок с Россией проходит через Грузию, через погранично-пропускной пункт Верхний Ларс. Горный рельеф и обилие транспортных потоков делают эту дорогу неудобной, вызывая длительные пробки в течение всего года.

Для освещения текущей ситуации грузинское бюро Report подготовило репортаж с территории от Тбилиси до границы с Россией.

Растянувшиеся караваны грузовиков можно наблюдать на обочине дороги Мцхета-Степанцминда-Верхний Ларс, начиная с участка на 25 км от Тбилиси.

Проводящиеся ремонтно-восстановительные работы на таможенно-пропускном пункте “Ларс” на грузино-российской границе усугубляют ситуацию. Работы по реконструкции, проводимые российской стороной, вызвали серьезные задержки в бесперебойном приеме пассажирских и грузовых автомобилей, прибывающих из Грузии.

Непроходимая весь год дорога

Узкий участок дороги от Тбилиси до пункта "Ларс" – единственная на сегодня сухопутная магистраль, связывающая Грузию с Россией. Помимо того, что этот маршрут сложен с географической точки зрения, он становится непроходимым из-за сильных снегопадов и сугробов с осени по весну. Летом же большой поток туристов и сели затрудняют передвижение по дороге.

Сложности "дороги жизни" Армении

Большинство грузовых автомобилей, которые неделями не могут проехать из Грузии в Россию, принадлежат Армении. Дорога Мцхета-Степанцминда-Верхний Ларс - единственная сухопутная и не имеющая альтернативы дорога, соединяющая Армению с Россией. Эта дорога имеет жизненно важное значение для Армении. Не зря ее называют "дорогой жизни" Армении. 70% транзитных грузов, перевозимых в эту страну, проходит именно через Грузию. Большую часть грузов составляют пшеница и продукты питания.

"Трасса заполнена грузовиками"

Водители грузовиков жалуются на трудности дороги, ведущей к "Ларсу", и образовавшуюся бесконечную пробку. Один из них, Спартак Элизбарашвили, сообщил, что таможенный пункт принимает автомобили по очереди: "Мы стоим здесь и не знаем, что происходит впереди. Говорят, на российской стороне таможня не работает. Они открываются и закрываются по своему желанию, из-за этого образуются пробки. Вся трасса заполнена грузовиками. Мы стоим здесь уже третьи сутки. Нам не говорят, когда таможенный пункт откроется”.

Другой водитель Тигран Аветисян рассказал, что уже неделю стоит на дороге в пробке: "Никакой информации нет, мы просто стоим. Машин много. Мы будем стоять здесь, пока не подойдет наша очередь. Российская сторона нас не пропускает, причины не называются".

Другой водитель из Армении заявил, что на обочине уже нет места для машин: "Все машины, едущие из Армении в Россию, стоят на дорогах. Есть машины, которые стоят уже 10 дней. Мы ждем уже неделю".

Водитель Бесо Микава также четвертый день ждет своей очереди, чтобы проехать во Владикавказ: "Мне нужно привезти оттуда пшеницу. Патрульная полиция задержала меня и оштрафовала на 200 лари. Никто не говорит, когда будет открыта граница. Говорят также, что таможенный пункт закрыт из-за погодных условий. Но сейчас нет такого сильного снегопада. Мне, наверное, придется ждать здесь еще дня три”.

Учитывая, что сейчас только начало октября, и погодные условия относительно благоприятные, нетрудно представить, какие трудности ждут водителей в ближайшие месяцы. Это еще раз показывает, насколько жизненно важна для Армении озвученная президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мысль о том, что "открытие коммуникаций пойдет на пользу всем странам региона, придаст новую динамику региональному сотрудничеству и создаст новые возможности".