В Госкомитет по градостроительству и архитектуре поступило 129 обращений по Карабаху

В 2021 году в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре поступило 129 обращений в рамках исполнения указов президента страны от 18 марта 2021 года «О некоторых вопросах, связанных с управлением в сфере градостроительной деятельности на о

В 2021 году в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре поступило 129 обращений в рамках исполнения указов президента страны от 18 марта 2021 года «О некоторых вопросах, связанных с управлением в сфере градостроительной деятельности на освобожденных территориях» и от 12 августа 2021 года «О градостроительных вопросах на освобожденных территориях».

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2021 году.

Согласно документу, по 26 обращениям, касающимся выделения земельных участков, даны соответствующие указы, утверждены шесть проектов градостроительного обоснования, выдано «Разрешение на строительство» по 15 строительным объектам, некоторые же обращения направлены в соответствующие структуры для дачи заключения.