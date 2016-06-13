В Международном аэропорту Пекина отменено 276 рейсов

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Несмотря на ухудшение погодных условий в Пекине, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) не отменило авиарейсы в этот город.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в Международном аэропорту Гейдара Алиева: "Нет информации об отмене какого-либо авиарейса".

В Международном аэропорту сообщили, что во вторник на 19:35 запланирован авиарейс по маршруту Баку-Пекин.

Отметим, что из-за непрекращающихся в Китае сильнейших ливней отменены 276 рейсов в Международном аэропорту Пекина. В основном, это внутренние рейсы. Ливневые дожди достигнут Пекина в понедельник вечером.

Напомним, что по маршруту Баку-Пекин-Баку выполняются авиарейсы по вторникам и воскресеньям на самолетах типа Boeing-767.