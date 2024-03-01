В Международном аэропорту Гейдар Алиев обсудили вопросы авиационной безопасности

Состоялось 6-ое заседание межведомственной комиссии Международного аэропорта Гейдар Алиев по авиационной безопасности.

Состоялось 6-ое заседание межведомственной комиссии Международного аэропорта Гейдар Алиев по авиационной безопасности.

Как сообщили Report в пресс-службе аэропорта, заседание проходит при участии руководящего состава ЗАО "Азербайджанские авиалинии", Министерства цифрового развития и транспорта, Государственного агентства гражданской авиации, силовых структур в сфере воздушного транспорта и других авиационных субъектов.

В рамках заседании были обсуждены насущные вопросы, связанные с обеспечением авиационной безопасности на пассажирских и грузовых терминалах Международного аэропорта Гейдар Алиев, а также внедрения передовых технологий и практик для повышения уровня безопасности для пассажиров.

На мероприятии были определены стратегические направления развития авиационной безопасности на будущее с целью обеспечения эффективной работы авиационной инфраструктуры, была подчеркнута необходимость широкого применения культуры авиационной безопасности и особо отмечена необходимость совместного сотрудничества.