В Губе восстанавливают аварийный мост

Специалисты Агентства автомобильных дорог Азербайджана приступили к восстановлению аварийного моста в Губе.
Об этом Report заявил пресс-секретарь агентства Анар Наджафли.
По его словам, сильный паводок разрушил опорную конструкцию моста, что привело к его аварийному состоянию.
"В настоящее время ведутся работы по восстановлению средней опоры моста. Движение автотранспорта по мосту полностью ограничено, а водителям рекомендуется использовать альтернативный маршрут через дорогу Губа-Пирвахид-Икинджи Нюгеди", - сказал Наджафли.
Напомним, что в результате интенсивных осадков 23 апреля были повреждены опоры моста через реку Гарачай на 7-м километре автодороги Губа-Гонагкенд-Мучу, что осложнило сообщение с более чем 30 селами района.