В Губе восстанавливают аварийный мост

Специалисты Агентства автомобильных дорог Азербайджана приступили к восстановлению аварийного моста в Губе.

Специалисты Агентства автомобильных дорог Азербайджана приступили к восстановлению аварийного моста в Губе.

Об этом Report заявил пресс-секретарь агентства Анар Наджафли.

По его словам, сильный паводок разрушил опорную конструкцию моста, что привело к его аварийному состоянию.

"В настоящее время ведутся работы по восстановлению средней опоры моста. Движение автотранспорта по мосту полностью ограничено, а водителям рекомендуется использовать альтернативный маршрут через дорогу Губа-Пирвахид-Икинджи Нюгеди", - сказал Наджафли.

Напомним, что в результате интенсивных осадков 23 апреля были повреждены опоры моста через реку Гарачай на 7-м километре автодороги Губа-Гонагкенд-Мучу, что осложнило сообщение с более чем 30 селами района.