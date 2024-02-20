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В Грузии состоится региональное мероприятие по Среднему коридору

В Грузии состоится региональное мероприятие по Среднему коридору 27 февраля в Тбилиси состоится региональное мероприятие, посвященное недавнему исследованию Всемирного банка на тему "Средний торгово-транспортный коридор: отраслевая политика и инвестиции с целью утроить грузовые перевозки и сократить вдвое время в пути
Инфраструктура
20 февраля 2024 г. 18:30
В Грузии состоится региональное мероприятие по Среднему коридору

27 февраля в Тбилиси состоится региональное мероприятие, посвященное недавнему исследованию Всемирного банка на тему "Средний торгово-транспортный коридор: отраслевая политика и инвестиции с целью утроить грузовые перевозки и сократить вдвое время в пути к 2030 году".

Как сообщает Report со ссылкой на Всемирный банк, в мероприятии примут участие представители правительств Грузии, Азербайджана, Казахстана и Армении, а также государственных предприятий, частного сектора и мозговых центров.

На региональном мероприятии будут рассмотрены основные результаты исследований Всемирного банка.

Цель мероприятия состоит в разработке регионального подхода к повышению операционной эффективности коридора и устранению имеющихся проблем.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda Orta Dəhlizlə bağlı regional tədbir keçiriləcək

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