В Грузии состоится региональное мероприятие по Среднему коридору

27 февраля в Тбилиси состоится региональное мероприятие, посвященное недавнему исследованию Всемирного банка на тему "Средний торгово-транспортный коридор: отраслевая политика и инвестиции с целью утроить грузовые перевозки и сократить вдвое время в пути

27 февраля в Тбилиси состоится региональное мероприятие, посвященное недавнему исследованию Всемирного банка на тему "Средний торгово-транспортный коридор: отраслевая политика и инвестиции с целью утроить грузовые перевозки и сократить вдвое время в пути к 2030 году".

Как сообщает Report со ссылкой на Всемирный банк, в мероприятии примут участие представители правительств Грузии, Азербайджана, Казахстана и Армении, а также государственных предприятий, частного сектора и мозговых центров.

На региональном мероприятии будут рассмотрены основные результаты исследований Всемирного банка.

Цель мероприятия состоит в разработке регионального подхода к повышению операционной эффективности коридора и устранению имеющихся проблем.