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В Баку будут производиться вагоны метро

В Баку будут производиться вагоны метро На территории электродепо ЗАО "Бакинский метрополитен”, расположенного в поселке Ходжасан, планируется производство вагонов метро.
Инфраструктура
1 декабря 2021 г. 17:55
В Баку будут производиться вагоны метро

На территории электродепо ЗАО "Бакинский метрополитен”, расположенного в поселке Ходжасан, планируется производство вагонов метро.

Об этом Report сообщил начальник департамента строительства Мазахир Набиев.

"Сейчас мы закупаем составы из России. В будущем мы будем закупать только запчасти и собирать вагоны здесь. До 2015 года наши поезда отправлялись для ремонта в Тбилиси. После вагоны ремонтировались на территории Наримановского депо, где был построен цех по капитальному ремонту вагонов. В Ходжасанском депо предусмотрено производство вагонов. Оно будет запущено уже на втором этапе строительства депо", - сказал представитель метрополитена.

Строительство депо ведется в поселке Ходжасан на площади 21,7 гектара.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda metro vaqonları istehsal ediləcək

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