Тарифный совет: Вопрос об изменении тарифов на пассажирские перевозки не обсуждается

В настоящее время в Тарифном совете Азербайджана не обсуждается вопрос об изменении тарифов на пассажирские перевозки.

В настоящее время в Тарифном совете Азербайджана не обсуждается вопрос об изменении тарифов на пассажирские перевозки.

Об этом сообщили Report в Тарифном совете, комментируя обращения компаний-перевозчиков в связи с пересмотром тарифов на пассажирские перевозки.

Подчеркивается, что предложения по данному вопросу должны быть представлены субъектами в соответствии с “Правилами обеспечения государственного контроля за формированием и применением тарифов (цен), к которым применяется государственное регулирование”, утвержденными постановлением Кабинета министров от 30 декабря 2005 года №247.

"Поступившие предложения рассматриваются на заседании Совета и, если их посчитают целесообразными, будет принято решение об изменении тарифов", - говорится в сообщении.