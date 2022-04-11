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Тарифный совет: Вопрос об изменении тарифов на пассажирские перевозки не обсуждается

Тарифный совет: Вопрос об изменении тарифов на пассажирские перевозки не обсуждается В настоящее время в Тарифном совете Азербайджана не обсуждается вопрос об изменении тарифов на пассажирские перевозки.
Инфраструктура
11 апреля 2022 г. 19:19
Тарифный совет: Вопрос об изменении тарифов на пассажирские перевозки не обсуждается

В настоящее время в Тарифном совете Азербайджана не обсуждается вопрос об изменении тарифов на пассажирские перевозки.

Об этом сообщили Report в Тарифном совете, комментируя обращения компаний-перевозчиков в связи с пересмотром тарифов на пассажирские перевозки.

Подчеркивается, что предложения по данному вопросу должны быть представлены субъектами в соответствии с “Правилами обеспечения государственного контроля за формированием и применением тарифов (цен), к которым применяется государственное регулирование”, утвержденными постановлением Кабинета министров от 30 декабря 2005 года №247.

"Поступившие предложения рассматриваются на заседании Совета и, если их посчитают целесообразными, будет принято решение об изменении тарифов", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Tarif Şurası: "İctimai nəqliyyatda tariflərin dəyişdirilməsi müzakirə olunmur"

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