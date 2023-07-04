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Совместное азербайджано-тайское предприятие стало резидентом Пираллахинского промпарка 

Совместное азербайджано-тайское предприятие стало резидентом Пираллахинского промпарка  Агентство по развитию экономических зон (IZIA) при Министерстве экономики предоставило азербайджано-тайскому совместному предприятию ООО Supreme pharmatech Azerbaijan резидентство в Пираллахинском промышленном парке.
Инфраструктура
4 июля 2023 г. 17:48
Совместное азербайджано-тайское предприятие стало резидентом Пираллахинского промпарка 

Агентство по развитию экономических зон (IZIA) при Министерстве экономики предоставило азербайджано-тайскому совместному предприятию ООО Supreme pharmatech Azerbaijan резидентство в Пираллахинском промышленном парке.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, компания реализует проект по производству биологически активных пищевых добавок и лекарственных средств стоимостью 8,3 млн манатов на территории парка площадью 2,5 гектара.

На предприятии будут обеспечены постоянной работой 56 человек. Продукция будет продаваться на внутреннем рынке, а также экспортироваться под брендом Made in Azerbaijan.

Таким образом, количество резидентов парка достигло шести.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Tailand birgə müəssisəsi Pirallahı Sənaye Parkında rezident olub

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