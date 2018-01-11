Составлен рейтинг самых безопасных автомобилей

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Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Европейская организация по проведению независимых краш-тестов (EuroNCAP) составила рейтинг самых безопасных автомобилей в 2017 году. Как сообщает Report со ссылкой на "Известия", лучшие авто были выбраны в шести разных категориях.

Всего в 2017 году были проведены краш-тесты 70 новых или рестайлинговых моделей автомобилей. В рейтинге учли безопасность автомобилей для взрослых, детей, пешеходов и совокупные характеристики машин. По словам представителя организации, невозможно оценивать машины разных классов с точки зрения безопасности.

В представительском классе самым безопасным был признан VolkswagenArteon. Степень защищенности взрослых пассажиров эксперты оценили в 96%, детей и пешеходов - в 85%.

В категории "компактный кроссовер" самым безопасным по результатам краш-теста оказался VolvoXC60. Для взрослых пассажиров он безопасен на 98%, для детей - на 87%, для пешеходов - 76%, при этом совокупные параметры ("активная безопасность") оценили в 95%.

Из "мини-кроссоверов" самым безопасным был признан VolkswagenT-Roc. Защищенность взрослых - 96%, детей - 87%, пешеходов - 79%, "активная безопасность" - 71%.

В классе В (небольшие автомобили) первое место у VolkswagenPolo.

В категории "компактвэн" эксперты назвали самым безопасным OpelCrosslandX, средняя степень защищенность взрослых и детей - 84%.

Самым безопасным "семейным автомобилем" стали Subaru — Impreza и XV.