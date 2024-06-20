Сенат Казахстана утвердил соглашения с Китаем по развитию Среднего коридора

Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана ратифицировал ряд международных соглашений, направленных на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор) и комбинированных грузовых перевозках между тюркскими страна

Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана ратифицировал ряд международных соглашений, направленных на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор) и комбинированных грузовых перевозок между тюркскими странами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение Сената.

В частности, депутаты ратифицировали: соглашение о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами стран– членов Организации тюркских государств (ОТГ) и межправительственное соглашение между Казахстаном и Китаем о международных автомобильных перевозках.

Также ратифицированы два казахстанско-китайских межправсоглашения по развитию ТМТМ. При этом, один из документов предусматривает наращивание перевозок контейнерными поездами по территориям двух стран и подготовку прогнозов потенциального ежегодного объема перевозок грузов по ТМТМ. Другое соглашение направлено на эффективное использование автомобильного, железнодорожного и морского видов транспорта на маршрутах Среднего коридора.

«Ключевая задача всех вышеуказанных документов– упрощение процедур международных грузовых перевозок и обеспечение благоприятных условий для дальнейшего укрепления транзитно-транспортного потенциала и международных торгово-экономических отношений», - говорится в сообщении Сената.

Напомним, что по итогам 4 месяцев 2024 года объем перевозок грузов по ТМТМ составил 1,4 млн тонн, увеличившись на 14 % по сравнению с показателем прошлого года. Основные перевозимые грузы - оборудование, аппаратура, товары народного потребления, продукты растительного происхождения, текстиль, черные и цветные металлы и т.д.

В 2023 году объем грузоперевозок по ТМТМ увеличился на 65 % по сравнению с 2022 годом и составил 2,7 млн тонн (2022 г. - 1,7 млн тонн).

В состав ОТГ входят Казахстан, Турция, Азербайджан, Кыргызстан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Венгрия, Туркменистан, Турецкая республика Северного Кипра и Организация экономического сотрудничества (региональная экономическая организация, образованная в 1985 году странами Средней Азии и Ближнего Востока).

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.