Руководство АЖД возложено на зампреда структуры

Руководство ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД) временно возложено на заместителя председателя структуры Хиджрана Валехова.

Руководство ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД) временно возложено на заместителя председателя структуры Хиджрана Валехова.

Как сообщает Report, решение было принято на заседании акционерного общества.

Заседание прошло под председательством председателя Наблюдательного совета АЖД, министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева.

Напомним, что 24 мая Указом президента Ильхама Алиева председатель АЖД Джавид Гурбанов был освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем министра цифрового развития и транспорта.