О нас

Руководство АЖД возложено на зампреда структуры

Руководство АЖД возложено на зампреда структуры Руководство ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД) временно возложено на заместителя председателя структуры Хиджрана Валехова.
Инфраструктура
26 мая 2022 г. 16:36
Руководство АЖД возложено на зампреда структуры

Руководство ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД) временно возложено на заместителя председателя структуры Хиджрана Валехова.

Как сообщает Report, решение было принято на заседании акционерного общества.

Заседание прошло под председательством председателя Наблюдательного совета АЖД, министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева.

Напомним, что 24 мая Указом президента Ильхама Алиева председатель АЖД Джавид Гурбанов был освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем министра цифрового развития и транспорта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan Dəmir Yolları”na rəhbərlik qurumun sədr müavininə həvalə edilib

Самое важное

Председатель КНР поздравил Ильхама Алиева
Председатель КНР поздравил Ильхама Алиева
26 мая 2022 г. 15:36
Турецкий омбудсмен: Следует создать механизмы международного давления на Армению
ФотоТурецкий омбудсмен: Следует создать механизмы международного давления на Армению
26 мая 2022 г. 13:50
Президент Ильхам Алиев поздравил грузинского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил грузинского коллегу
25 мая 2022 г. 15:42
ЕБРР: Бакинский энергетический форум - важная платформа для создания новых возможностей
ЕБРР: Бакинский энергетический форум - важная платформа для создания новых возможностей
25 мая 2022 г. 14:52
ЕБРР: Азербайджан играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов в Европу
ЕБРР: Азербайджан играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов в Европу
25 мая 2022 г. 13:11
Королева Великобритании и Северной Ирландии поздравила президента Азербайджана
Королева Великобритании и Северной Ирландии поздравила президента Азербайджана
25 мая 2022 г. 12:49
Встреча Комиссии по делимитации границы Азербайджана и Армении пройдет на следующей неделе
Встреча Комиссии по делимитации границы Азербайджана и Армении пройдет на следующей неделе
25 мая 2022 г. 12:36
Врач: Оспа обезьян не перерастет в пандемию
Врач: "Оспа обезьян" не перерастет в пандемию
25 мая 2022 г. 12:12
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
25 мая 2022 г. 12:09
Могилы украинских военных подверглись вандализму
ФотоМогилы украинских военных подверглись вандализму
25 мая 2022 г. 11:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi