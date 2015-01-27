Председатель Госкомитета по имущественным вопросам примет граждан в Гусаре

Баку. 27 января.REPORT.AZ/ Председатель Государственного комитета по имущественным вопросам Керем Гасанов 31 января примет граждан в Гусаре.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет, на приеме будут выслушаны жалобы и обращения жителей Губы, Гусара, Хачмаза и Шабрана. Прием начнется в 11:00 часов в Центре Гейдара Алиева в Гусаре.

Желающие записаться на прием могут обратиться на электронную почту комитета office@emdk.gov.az или позвонить в аппарат структуры.