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    Председатель Госкомитета по имущественным вопросам примет граждан в Гусаре

    На приеме смогут участвовать жители Губы, Гусара, Хачмаза и Шабрана

    Баку. 27 января.REPORT.AZ/ Председатель Государственного комитета по имущественным вопросам Керем Гасанов 31 января примет граждан в Гусаре.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет, на приеме будут выслушаны жалобы и обращения жителей Губы, Гусара, Хачмаза и Шабрана. Прием начнется в 11:00 часов в Центре Гейдара Алиева в Гусаре.

    Желающие записаться на прием могут обратиться на электронную почту комитета office@emdk.gov.az или позвонить в аппарат структуры.

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