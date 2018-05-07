Подход к новому мосту между Азербайджаном и Россией планируется закончить до конца года

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Российская сторона планирует до конца 2018 года завершение строительства подхода к строящемуся автомобильному мосту через реку Самур в районе пункта пропуска "Яраг-Казмаляр" на российско-азербайджанской государственной границе, передает Report со ссылкой на РИА Дагестан.

Отметим, что старт строительству объекта дан 18 октября 2017 года. Все расходы оба государства несут в равных долях, а общая стоимость строительства составит предварительно 1,2 млрд рублей (3,252 млн долларов США). При этом строительство подходов к мосту каждая сторона осуществляет самостоятельно на территории своего государства.

Новый трансграничный автомобильный мост между Россией и Азербайджаном будет возведен в 60 метрах от старого: такое решение позволит сохранить целостность конструкции гидроузла и не затруднит его эксплуатацию.

Мост рассчитан на двухполосное движение автотранспорта с возможностью организации третьей, реверсивной, полосы движения в часы пик.