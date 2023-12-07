Пассажиропоток Бакинского аэропорта за 11 месяцев этого года превысил 5,3 млн человек

В январе-ноябре 2023 года в Международном аэропорту Гейдар Алиев наблюдался значительный рост пассажиропотока.

В январе-ноябре 2023 года в Международном аэропорту Гейдар Алиев наблюдался значительный рост пассажиропотока.

Об этом сообщает Report со ссылкой на аэропорт.

Так, за 11 месяцев текущего года общий пассажирооборот Бакинского аэропорта увеличился на 31,2 процента и составил 5 млн 301 тыс. человек. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 4 млн 40 тыс. человек. За этот период из Международного аэропорта Гейдар Алиев было совершено около 45 тыс. рейсов.

58,5 процента всех пассажиров, перевезенных по международным направлениям, приходится на долю иностранных авиакомпаний, которые за этот период перевезли 2 млн 710 тыс. пассажиров. Оставшуюся часть пассажирских перевозок из Бакинского аэропорта осуществила авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL). За этот период AZAL обслужил более 1 млн 925 тыс. пассажиров на международных рейсах и 660 тыс. пассажиров в направлении Нахчывана.

За 11 месяцев 2023 года в Международный аэропорт Гейдар Алиев осуществлялись регулярные рейсы 42 авиакомпаний, 18 из которых являются лоукостерами. Количество пассажиров, пришедших на их долю, составило 43,4 процента по сравнению с общим количеством иностранных авиакомпаний. В целом больше всего пассажиров перевезли авиакомпании Turkish Airlines, Georgian Wings, Аэрофлот, Utair и FlyDubai.