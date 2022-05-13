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Пассажиропоток азербайджанских аэропортов достиг почти миллиона человек

Пассажиропоток азербайджанских аэропортов достиг почти миллиона человек Почти 900 тысяч пассажиров суммарно обслужили международные аэропорты Азербайджана с начала года. Это почти в два раза больше аналогичного периода 2021 года.
Инфраструктура
13 мая 2022 г. 11:21
Пассажиропоток азербайджанских аэропортов достиг почти миллиона человек

Почти 900 тысяч пассажиров суммарно обслужили международные аэропорты Азербайджана с начала года. Это почти в два раза больше аналогичного периода 2021 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

На апрель 2022 года пришлось 247,5 тысяч человек, из которых 197 тысяч - пассажиры, вылетевшие из столичного аэропорта или прибывшие в него.

Базовые авиаперевозчики бакинского аэропорта - AZAL и Buta Airways - перевезли 350 и 114 тысяч пассажиров соответственно, что суммарно составляет 51% от общей доли обслуженных пассажиров.

В апреле 2022 года в бакинский аэропорт регулярные рейсы совершили 23 иностранные авиакомпании. Сокращение числа авиаперевозчиков связано с приостановкой выполнения рейсов российскими авиакомпаниями в Азербайджан.

В десятку самых популярных направлений из Баку в апреле вошли Стамбул, Москва, Дубай, Тбилиси, Минск, Анкара, Измир, Франкфурт, Абу-Даби и Актау.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

В 2021 году Международный аэропорт Гейдар Алиев получил 5-звездочный рейтинг по эпидемиологической безопасности в период пандемии COVID-19 для аэропортов от международного рейтингового агентства воздушного транспорта Skytrax.

Это высшее признание эффективности мер COVID-19, введенных в Международном аэропорту Гейдар Алиев для защиты своих пассажиров и сотрудников от распространения коронавируса.

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Версия на английском языке Azerbaijani airports double passenger transportation 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan aeroportları ilə sərnişin axını 2 dəfə artıb

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