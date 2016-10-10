Открывается железнодорожный рейс Нахчыван-Мешхед

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан передал иранской стороне три вагона для пассажирского состава, который будет курсировать по маршруту Нахчыван-Мешхед.

Как сообщает Report, это вагон купейного типа, рассчитанный на 36 пассажиров.

Прицепленные к локомотиву три вагона вначале будут курсировать в направлении иранского города Тебриз, где подсоединятся к поезду Тебриз-Мешхед. На обратном пути вагоны проследуют вновь до Тебриза, где будут отцеплены от поезда и с помощью локомотива проследуют до Джульфы (Иран). В Джульфе они будут прицеплены к локомотиву азербайджанской стороны и достигнут Нахчывана.

Отметим, что председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Джавид Гурбанов не исключил открытие представительства в Иране после запуска пассажирского вагона по маршруту Нахчыван-Мешхед.

АЖД имеет представительства в Турции, России, европейских странах, Казахстане.