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Агдамский городской центральный парк охватит территорию площадью 5,5 га

Агдамский городской центральный парк охватит территорию площадью 5,5 га Общая площадь Агдамского городского центрального парка, фундамент которого был заложен президентом Ильхамом Алиевым 24 декабря, составит 5,5 гектара.
Инфраструктура
27 декабря 2023 г. 14:11
Агдамский городской центральный парк охватит территорию площадью 5,5 га

Общая площадь Агдамского городского центрального парка, фундамент которого был заложен президентом Ильхамом Алиевым 24 декабря, составит 5,5 гектара.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом сказал заместитель специального представителя президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Башир Гаджиев.

"Зеленые насаждения будут занимать 70% территории парка, тротуары и скверы - 25%, здания - 5%. Общая территория центрального парка будет разделена на четыре зоны. В парке предусмотрено строительство административного здания, киосков мобильного типа, ресторана, детского развлекательного центра, знаменитого Агдамского чайного дома", - отметил он.

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Версия на английском языке Total area of Aghdam City Central Park to be 5.5 hectares 
Версия на азербайджанском языке Ağdam şəhərində salınacaq Mərkəzi parkda məşhur çay evinin inşası nəzərdə tutulub

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