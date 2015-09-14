Утверждены тарифы за проезд на электропоездах, следующих по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку - ТАБЛИЦА

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось заседание Тарифного совета (ТС).
Как сообщили Report из секретариата Тарифного совета, на заседании рассмотрели обращение ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и утвердили тарифы пассажирской перевозки на электропоездах, следующих по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку.
По решению Тарифного совета, проезд от Бакинского железнодорожного вокзала до Сумгайытского железнодорожного вокзала будет стоить 80 гяп., а стоимость за проезд на промежуточных станциях с учетом расстояния между станциями и тарифов пассажирской перевозки будет в пределах 20-70 гяп. Новые тарифы вступают в силу с 15 сентября 2015 года.
С решением Тарифного совета можно ознакомиться на официальной интернет-странице ТС (www.tariff.gov.az).
Тарифы пассажироперевозки в электропоездах в направлении Баку-Сумгайыт-Баку
|№
|Направления
|Тарифы (с учетом НДС, в манатах)
|1.
|Поезд Баку-Сумгайыт-Баку
|1.1.
|Баку-Сумгайыт
|0,80
|1.2.
|Баку-Баладжары
|0,20
|1.3.
|Баку-Хырдалан
|0,30
|1.4.
|Баку-Кешла
|0,20
|1.5.
|Баку-Кероглу
|0,20
|1.6.
|Баку-Бакиханова
|0,30
|1.7.
|Баку-Сабунчи
|0,30
|1.8.
|Баку-Забрат
|0,40
|1.9.
|Баку-Пиршаги
|0,50
|1.10.
|Баладжары-Хырдалан
|0,20
|1.11.
|Баладжары-Сумгайыт
|0,60
|1.12.
|Хырдалан-Сумгайыт
|0,40
|1.13.
|Кешла-Кероглу
|0,20
|1.14.
|Кешла-Бакиханова
|0,30
|1.15.
|Кешла-Сабунчи
|0,30
|1.16.
|Кешла-Забрат
|0,40
|1.17.
|Кешла-Пиршаги
|0,50
|1.18.
|Кешла-Сумгайыт
|0,70
|1.19.
|Кероглу-Бакиханова
|0,20
|1.20.
|Кероглу-Сабунчи
|0,30
|1.21.
|Кероглу-Забрат
|0,30
|1.22.
|Кероглу-Пиршаги
|0,50
|1.23.
|Кероглу-Сумгайыт
|0,60
|1.24.
|Бакиханова-Сабунчи
|0,20
|1.25.
|Бакиханова-Забрат
|0,20
|1.26.
|Бакиханова-Пиршаги
|0,40
|1.27.
|Бакиханова-Сумгайыт
|0,60
|1.28.
|Сабунчи-Забрат
|0,20
|1.29.
|Сабунчи-Пиршаги
|0,40
|1.30.
|Сабунчи-Сумгайыт
|0,50
|1.31.
|Забрат-Пиршаги
|0,30
|1.32.
|Забрат-Сумгайыт
|0,50
|1.33.
|Пиршаги-Сумгайыт
|0,40
Утвержденные тарифы схожи в и противоположном направлении.
News DepartmentАвтор новости
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