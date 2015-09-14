Утверждены тарифы за проезд на электропоездах, следующих по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку - ТАБЛИЦА

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось заседание Тарифного совета (ТС).

Как сообщили Report из секретариата Тарифного совета, на заседании рассмотрели обращение ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и утвердили тарифы пассажирской перевозки на электропоездах, следующих по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку.

По решению Тарифного совета, проезд от Бакинского железнодорожного вокзала до Сумгайытского железнодорожного вокзала будет стоить 80 гяп., а стоимость за проезд на промежуточных станциях с учетом расстояния между станциями и тарифов пассажирской перевозки будет в пределах 20-70 гяп. Новые тарифы вступают в силу с 15 сентября 2015 года.

С решением Тарифного совета можно ознакомиться на официальной интернет-странице ТС (www.tariff.gov.az).

Тарифы пассажироперевозки в электропоездах в направлении Баку-Сумгайыт-Баку

№ Направления Тарифы (с учетом НДС, в манатах) 1. Поезд Баку-Сумгайыт-Баку 1.1. Баку-Сумгайыт 0,80 1.2. Баку-Баладжары 0,20 1.3. Баку-Хырдалан 0,30 1.4. Баку-Кешла 0,20 1.5. Баку-Кероглу 0,20 1.6. Баку-Бакиханова 0,30 1.7. Баку-Сабунчи 0,30 1.8. Баку-Забрат 0,40 1.9. Баку-Пиршаги 0,50 1.10. Баладжары-Хырдалан 0,20 1.11. Баладжары-Сумгайыт 0,60 1.12. Хырдалан-Сумгайыт 0,40 1.13. Кешла-Кероглу 0,20 1.14. Кешла-Бакиханова 0,30 1.15. Кешла-Сабунчи 0,30 1.16. Кешла-Забрат 0,40 1.17. Кешла-Пиршаги 0,50 1.18. Кешла-Сумгайыт 0,70 1.19. Кероглу-Бакиханова 0,20 1.20. Кероглу-Сабунчи 0,30 1.21. Кероглу-Забрат 0,30 1.22. Кероглу-Пиршаги 0,50 1.23. Кероглу-Сумгайыт 0,60 1.24. Бакиханова-Сабунчи 0,20 1.25. Бакиханова-Забрат 0,20 1.26. Бакиханова-Пиршаги 0,40 1.27. Бакиханова-Сумгайыт 0,60 1.28. Сабунчи-Забрат 0,20 1.29. Сабунчи-Пиршаги 0,40 1.30. Сабунчи-Сумгайыт 0,50 1.31. Забрат-Пиршаги 0,30 1.32. Забрат-Сумгайыт 0,50 1.33. Пиршаги-Сумгайыт 0,40

Утвержденные тарифы схожи в и противоположном направлении.