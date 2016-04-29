​На проспекте Зии Бунъядова образовались пробки

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня на проспекте Зии Бунъядова отмечается относительно плотный транспортный поток из-за произошедшего в утренние часы дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

По информации, в эти минуты на шоссе Баку-Сумгайыт (в обоих направлениях), Бинагадинском шоссе (в направлении круга "20 января"), Тбилисском проспекте (в направлении м/ст. "20 января"), улице Гасана Алиева и на пересечении проспекта Зии Бунъядова и проспекта Гейдара Алиева (в направлении Олимпийского стадиона) наблюдается интенсивное движение транспорта.