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KOBİA: Большинство субъектов МСП не способны подсчитать наносимый ими экологический ущерб

KOBİA: Большинство субъектов МСП не способны подсчитать наносимый ими экологический ущерб Большинство участников экосистемы малого и среднего предпринимательства (МСП) в Азербайджане не обладают навыками для оценки экологического ущерба.
Инфраструктура
2 октября 2024 г. 14:53
KOBİA: Большинство субъектов МСП не способны подсчитать наносимый ими экологический ущерб

Большинство участников экосистемы малого и среднего предпринимательства (МСП) в Азербайджане не обладают навыками для оценки экологического ущерба.

Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя правления Агентства по развитию МСП (KOBİA) Эльнур Алиев на Бакинской неделе климатических действий.

Он подчеркнул, что в сельскохозяйственном секторе многие предприниматели не осознают, что неправильно используют ресурсы, что приводит к засолению почвы.

Алиев отметил, что нехватка климатического финансирования является серьезным препятствием для МСП: "Большинство фермеров использует ирригационные системы старого образца. Однако использование современных технологий позволяет сэкономить до 80% воды".

Он также подчеркнул, что подход к финансированию МСП должен отличаться от крупных компаний, добавив, что агентство работает с Центральным банком Азербайджана и Азиатским банком развития в этом направлении.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik rəsmisi: "Əksər KOB-lar ekologiyaya vurduğu zərərin ölçüsünü hesablaya bilmir"

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