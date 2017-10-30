Каха Каладзе: Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс является общей победой Азербайджана, Грузии и Турции

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Тбилиси. 30 октября. REPORT.AZ/ "Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс является общей победой Азербайджана, Грузии и Турции".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам бывший заместитель премьер-министра Грузии, бывший министр энергетики, новый мэр города Тбилиси Каха Каладзе.

Он сообщил, что с участием трех стран осуществляется ряд проектов мирового масштаба. Он подчеркнул, что нефтепровод Баку- Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум уже играют значимую роль в развитии региона и обеспечении энергетической безопасности Европы: "Сдача в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс - наша совместная победа и это большое историческое событие.

Я верю, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс сыграет важную роль в установлении мира в регионе, экономическом и политическом развитии, а также расширении торгово-экономических связей и культурных отношений между странами мира".