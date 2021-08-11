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Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 12%

Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 12% В январе-июле этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 7 059,3 млн манатов.
Инфраструктура
11 августа 2021 г. 13:10
Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 12%

В январе-июле этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 7 059,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 12,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За год инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 10,4%, ненефтегазовый сектор – на 13,4%.

В структуре общих инвестиций 69,2% (4 883 млн манатов) пришлось на строительство производственных объектов, 23,2% (1 639 млн манатов) - объектов сферы услуг, 7,6% (537,3 млн манатов) - жилых домов.

Из внутренних источников в основной капитал направлено 4 463,7 млн манатов или 63,2% общих инвестиций, на строительно-монтажные работы израсходовано 4 797,1 млн манатов или 68% средств.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, средства учреждений и организаций составили 60,3%, бюджетные средства - 19,6%, банковские кредиты – 6%, личные средства населения – 7%, прочие средства – 7,1%.

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Версия на английском языке Investments in Azerbaijan’s economy down 12%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 12% azalıb

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