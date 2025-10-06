Госкомитет опроверг информацию о сносе исторического здания в Баку

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре прокомментировал распространенные в медиа и социальных сетях видеоматериалы и информацию о предстоящем сносе здания, расположенного по адресу: город Баку, улица Рза Гулиева, 4.

Как сообщает Report, Комитет заявил, что жилой дом 1903 года постройки, расположенный по указанному адресу, постановлением Кабинета министров № 132 от 2 августа 2001 года внесен в список памятников архитектуры и находится под государственной охраной. В этой связи снос здания исключен.

"Комитет неоднократно подчеркивал, что снос любого архитектурного памятника недопустим. Призываем представителей медиа и пользователей социальных сетей воздержаться от распространения недостоверной информации, которая может ввести общественность в заблуждение", - говорится в сообщении.