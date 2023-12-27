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Госагентство: Строительство внутригородских дорог в Агдаме завершится в 2026 году

Госагентство: Строительство внутригородских дорог в Агдаме завершится в 2026 году Строительство внутригородских дорог в Агдаме планируется завершить в 2026 году.
Инфраструктура
27 декабря 2023 г. 15:22
Госагентство: Строительство внутригородских дорог в Агдаме завершится в 2026 году

Строительство внутригородских дорог в Агдаме планируется завершить в 2026 году.

Как сообщает Report, об этом сказал старший специалист Управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Мамед Мамедов.

По его словам, строительство дорог в Агдаме будет производиться в несколько этапов, в рамках первого будет проложено почти 59 км автодорог.

"Общая протяженность внутригородских дорог Агдама составит почти 190 км, они будут состоять из 2, 4, 6 и 8 полос движения", - сказал Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAAYDA: "Ağdamda şəhərdaxili yolların inşası 2026-cı ildə yekunlaşacaq"

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