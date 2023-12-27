Госагентство: Строительство внутригородских дорог в Агдаме завершится в 2026 году

Строительство внутригородских дорог в Агдаме планируется завершить в 2026 году.

Строительство внутригородских дорог в Агдаме планируется завершить в 2026 году.

Как сообщает Report, об этом сказал старший специалист Управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Мамед Мамедов.

По его словам, строительство дорог в Агдаме будет производиться в несколько этапов, в рамках первого будет проложено почти 59 км автодорог.

"Общая протяженность внутригородских дорог Агдама составит почти 190 км, они будут состоять из 2, 4, 6 и 8 полос движения", - сказал Мамедов.