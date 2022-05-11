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Глава Туркменистана и министр экономики Азербайджана обсудили транспортное взаимодействие

Глава Туркменистана и министр экономики Азербайджана обсудили транспортное взаимодействие Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, прибывшим в Ашхабад с визитом.
Инфраструктура
11 мая 2022 г. 11:33
Глава Туркменистана и министр экономики Азербайджана обсудили транспортное взаимодействие

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, прибывшим в Ашхабад с визитом.

Как передает Report, cтороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, охватывающего такие сферы, как ТЭК, транспорт и коммуникации, потенциал взаимодействия в которых обусловлен самой географией соседних стран, граничащих на Каспии. С учетом этого отмечена роль Туркменистана и Азербайджана в наращивании межрегиональных транзитных грузоперевозок по транспортным системам обеих стран и обсуждены перспективы партнерства в этом секторе.

Еще одной темой переговоров стала нефтегазовая отрасль, в которой также есть возможности для сложения усилий в интересах двух государств. Рассмотрены на встрече и вопросы активизации контактов по линии бизнес-сообществ Туркменистана и Азербайджана.

В этот же день Микаил Джаббаров встретился с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедовым. Основное внимание они уделили развитию межпарламентских связей, обмену опытом на уровне законодательных органов и проведению консультаций в правовой сфере, что послужит укреплению туркмено-азербайджанских отношений и в торгово-экономической сфере.

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Версия на английском языке Turkmen president, Azerbaijani economy minister mull transport co-op

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