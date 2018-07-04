Электрички на маршруте Баку-Сумгайыт-Баку следуют по графику

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В связи с ограничениями в подаче электроэнергии из-за произошедшей 3 июля 2018 года аварии на ТЭЦ "Азербайджан" в Мингячевире наблюдаются опоздания поездов, следующих из Баку в регионы и в обратном направлении.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", пассажирский поезд Астара-Горадиз-Баку прибыл вовремя по графику, поезд Бёюк-Кесик – Баку прибыл на Бакинскую пассажирскую станцию с опозданием в полтора часа. Остальные пассажирские поезда находятся в пути и прибудут в Баку с опозданием.

Что касается электричек на маршруте Баку-Сумгайыт-Баку, они сегодня следуют по графику. В целях снизить плотность пассажиропотока в течении дня дважды в этом направлении на линию будут пущены двухгрупповые поезда.