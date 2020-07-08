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Бакинское транспортное агентство прокомментировало информацию о тендере

Бакинское транспортное агентство прокомментировало информацию о тендере Бакинское транспортное агентство прокомментировало информацию о тендере
Инфраструктура
8 июля 2020 г. 16:36
Бакинское транспортное агентство прокомментировало информацию о тендере

В последние дни в социальных сетях распространяется различная информация в связи с тем, что ООО Alpina Parking Consulting является победителем тендера, проведенного Бакинским транспортным агентством (BNA). Эти необоснованная информация вызывает определенное замешательство среди граждан.

Как сообщает Report, об этом сообщил глава пресс-службы BNA Маис Агаев.

"Я хочу обратить внимание на несколько моментов. Правильное управление системой парковки, которая является важным компонентом городского транспорта, предотвращает хаос на дорогах и делает улицы более удобными и безопасными.

Правильное управление оказывает поддержку местным владельцам бизнеса, жителям в эффективном использовании территории города, повышает интерес к использованию общественного транспорта. А самое главное, это еще больше повышает привлекательность парковки для инвестиций.

Изучение международного опыта важно для организации правильного и прозрачного управления в этой области. В этом смысле полезно сотрудничество с международными консалтинговыми компаниями, имеющими большой опыт, среди которых можно указать и компанию Alpina. Достаточно потратить немного времени и изучить интернет-ресурсы, чтобы получить полную информацию о компании.

Компания Alpina Parking Consulting является важным компонентом группы компаний Alpina, созданной в 1997 году. Компания имеет опыт и лицензии на оказание консультационных услуг в области парковки, а также концептуальных и управленческих услуг", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Nəqliyyat Agentliyindən "Tender" açıqlaması

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