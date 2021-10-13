"Азерсу": Мы подготовили инфраструктуру к зиме

С августа ОАО "Азерсу" проводит работы по очистке канализационных коллекторов, насосных станций, колодцев и решеток.

С августа ОАО "Азерсу" проводит работы по очистке канализационных коллекторов, насосных станций, колодцев и решеток.

Об этом сообщили в "Азерсу" в ответ на запрос Report.

"После сильных дождей в сентябре мы снова начали этот процесс. Это связано с тем, что во время дождя почва, песок, камни и твердые бытовые отходы, образующиеся на строительных площадках, смываются в канализацию, что приводит к закупорке водопроводных линий. Поэтому частично требуется их промывание, очистка от ила, песка, некоторых бытовых отходов. В то же время мы проверяем гидротехнические и водоочистные сооружения, магистральные линии, чтобы в холодные зимние месяцы не возникало никаких трудностей в снабжении населения питьевой водой.

В целом можно сказать, что ОАО "Азерсу" готово к зиме. Все наши гидротехнические сооружения, станции, магистральные линии, канализационные коллекторы, трубопроводы эксплуатируются на полную мощность. Возникшие мелкие аварии и прочие проблемы немедленно устраняются", - сообщили в "Азерсу".