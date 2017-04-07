Азербайджан и Эстония подпишут протокол о сотрудничестве в сфере морского транспорта

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ "Между морским портом Азербайджана и одним из портов Эстонии будет подписан протокол о сотрудничестве, что позволит обеспечить транспортировку грузов с севера на юг и наоборот".

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил министр государственного управления Эстонии Михаил Корб.

По его словам, до этого две страны активно сотрудничали в сфере услуг и ИКТ, и "сегодня в этой сфере Азербайджан догнал и перегнал нас, что не может не радовать".

Говоря об уровне товарооборота, М. Корб сказал, что цифры товарооборота между двумя странами "не такие красивые, как могли бы быть". При этом, он назвал сферу сельского хозяйства как одну из приоритетных в двусторонних отношениях: "Это та сфера, в которой заинтересованы обе стороны, так как у нас есть то, что нужно вам, у вас же есть то, что нужно нам".

М. Корб добавил, что в ходе визита обсуждалось сотрудничество в сферах, в которых сильна Эстония, такие как деревообрабатывающая и металлургическая, машиностроительная отрасль: "Также обсуждали инвестиционные проекты в области нефтегазовой промышленности. Кроме того, мы делились опытом в сфере электронного гражданства Эстонии".

Напомнив о том, что сегодня по итогам 3-го заседания межправкомиссии в Баку был подписан протокол о сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Эстонии, М. Корб сказал, что подписанный протокол является результатом работы специалистов различных министерств двух стран: "Протокол содержит ряд важных аспектов, начиная экономическим, торговым, заканчивая туристическим аспектом. В каждом из аспектов намечены определенные шаги, по результатам которых отношения между двумя странами явно выйдут на новый уровень".

М. Корб сообщил, что это уже третий такой протокол о сотрудничестве, который подписывается между странами раз в два года.