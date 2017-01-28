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    AZAL обнародовал точную дату восстановления авиарейсов Баку-Гянджа и Баку-Габала - ОБНОВЛЕНО

    Рейсы в этом направлении будут проводиться компанией АЗАЛ 4 раза в неделю

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ) будет выполнять регулярные рейсы Баку-Гянджа с 15 февраля, а рейсы Баку-Габала - с 17 февраля. 

    Об этом в заявлении Report сообщил руководитель пресс-службы АЗАЛ Паша Кесемански.

    По его словам, Рейсы по маршруту Баку-Гянджа будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. 

    Паша Кесемански отметил, что стоимость авиабилетов по внутренним направлениям установлена Тарифным советом. Стоимость билетов на рейс Баку-Гянджа составляет 56 манатов, а по маршруту Баку-Габала - 48 манатов.

    *** 15:50

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ На основании обращения исполнительной власти города Гянджа авиарейс Баку-Гянджа будет восстановлен 5 февраля.

    Как сообщает Report, рейсы в этом направлении будут проводиться  закрытым акционерным обществом "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ) 4 раза в неделю (понедельник, среду, пятницу и воскресенье).

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