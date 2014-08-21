Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство дороги Товуз-Гунанлар-Гараханлы-Дюз Джырдахан

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Товуз-Гунанлар-Гараханлы-Дюз Джырдахан в Товузском районе.

Как сообщает Report, в соответствии с распоряжением, в целях строительства автомобильной дороги Товуз-Хунанлар-Гараханлы-Дюз Джырдахан, соединяющей 13 населенных пунктов с населением тридцать две тысячи человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2014 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики исполнительной власти Товузского района будет выделено 3 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование предусмотренной в распоряжении суммы.