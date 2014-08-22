Президент Азербайджана выделил исполнительной власти Губинского района 6 млн манатов на строительство дороги

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана подписал распоряжение "О дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Рустов-Ханегях-Гюрдех, Рустов-Нойдюн-Шудуг, Рустов-Меджкехадже, Рустов-Бахчалы-Екдар".

Как сообщает Report, в соответствии с распоряжением, в целях продолжения строительства автомобильных дорог Рустов-Ханегях-Гюрдех, Рустов-Нойдюн-Шудуг, Рустов-Меджкехадже, Рустов-Бахчалы-Екдар, соединяющих 12 населенных пунктов с населением шесть тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов на государственные капиталовложения государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2014 год средств на строительство и реконструкцию проселочных автомобильных дорог исполнительной власти Губинского района будет выделено 6 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование предусмотренной в распоряжении суммы, а кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.