Зейнаб Мамедъярова: Невозможно, чтобы мы просили очки у армян или они у нас - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Интервью Report шахматистки азербайджанской команды "Одлар Юрду", занявшей 2 место на клубном чемпионате Европы среди женщин в турецком городе Анталья Зейнаб Мамедъяровой.

- На чемпионате Европы женская команда "Одлар Юрду" заняла 2 место. В мужских соревнованиях азербайджанский представитель стал 3-м. Каковы Ваши впечатления?

- Хотя в Азербайджане не проводится Клубный чемпионат страны, но мы принимаем участие в чемпионате Европы уже 2 раз. Если было бы внутреннее первенство, мы были бы более подготовленными. В любом случае, как женская, так и мужская команды успешно выступили на чемпионате Европы. Благодарю вице-президента Федерации шахмат Азербайджана Махира Мамедова за то, что держат такие соревнования в центре внимания.

- Какой поединок был для Вас самым трудным?

- Все соперники были сильными. Мы поставили перед собой цель занять по крайней мере 3 место. Наша женская команда на олимпиадах, чемпионатах Европы всегда близка к попаданию в "тройку", занимает 4 или 5 места. На встречах с сильными командами мы постарались не потерять очки. Мы сыграли ответственно. Одержали победу над занявшей первое место, представителем Грузии командой "Нона", и в других матчах мы сыграли на высоком уровне. Мы имели по 11 очков с командой-победителем, но по дополнительным коэффициентам заняли 2 место. Победа над "Нона" дала нам толчок для того, чтобы занять место. Они сами знают, что с нами трудно играть. Еще между нашими и соперниками "Нона" были различия. Нам не попались команды, которые бы мы победили с большим разрывом. У команды Грузии такая возможность была. И их победа по дополнительным коэффициентам связана с этим.

- Ваш брат Шахрияр Мамедъяров стал чемпионом в составе российской команды "Глобус". Результат был бы лучше, если бы он выступал в составе "Одлар Юрду"?

- Может быть, если бы Шахрияр и Теймур Раджабов были в составе нашего клуба, мы смогли бы добиться другого результата. Но ничего нельзя сказать заранее. Главное - это атмосфера в команде, дружеское отношение. В "Одлар Юрду" шахматисты, у которых прекрасные взаимоотношения. Поэтому они добились успеха.

- Сыграл ли финансовый вопрос роль в выступлении Вашего брата не в "Одлар Юрду", а в составе "Глобуса"?

- В случае проведения в Азербайджане клубного чемпионата страны, заранее было бы известно, какой из наших клубов выступит на чемпионате Европы. Для подобных соревнований шахматисты годом раньше заключают контракт. Естественно, важен также и финансовый вопрос. Однако для шахматиста важно заранее знать об участии в турнире. Поэтому он заранее заключил контракт с "Глобусом".

- С чем связано неучастие Вашей сестры в составе "Одлар Юрду"?

- Два месяца назад у нее родился малыш. Это клубный чемпионат и, возможно, она могла бы быть приглашена. В скором времени она возобновит участие в соревнованиях.

- В интервью армянскому общественному радио шахматист Левон Аронян сказал, что на чемпионате Европы в 2003 или 2004 году отец одного из шахматистов позвонил ему и попросил сыграть с его ребенком вничью. В то время среди сыгравших с ним были Вы и Ваш брат. Насколько подобное реально?

- Это смешно. Может журналисты написали это от себя?

- Нет, в связи с этим есть его заявление…

- Я хочу повториться и сказать, что это смехотворно. Когда мы участвуем в одних и тех соревнованиях с армянами, даже присутствие друг друга создает взаимную напряженность. Просьба очка нами или же ими невозможна.