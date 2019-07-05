Универсиада-2019: Хидаят Гейдаров вышел в полуфинал

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров вышел в полуфинал проходящей в Неаполе (Италия) XXX Всемирной летней универсиады.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 73 кг спортсмен поочередно обыграл Абдуллу Хамада (Саудовская Аравия), Абдулрахмана Магомеда (Египет), Люка Отмана (Франция) и Марко Гусича (Черногория).

В полуфинале он встретится с Цокбаатаром Ценд-Очиром (Монголия).

Отметим, что выступающий в весовой категории 81 кг Мурад Фатиев на первой встрече проиграл Джиму Хейижману.