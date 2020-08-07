UFC наказал поднявшего "флаг" сепаратистского режима армянского спортсмена

UFC наказал армянского спортсмена Эдмена Шахбазяна, который вышел на бой с "флагом" сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана.

UFC наказал армянского спортсмена Эдмена Шахбазяна, который вышел на бой с "флагом" сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом его личный тренер Эдмонд Тарвердян сообщил news.am.

Он сказал, что они были оштрафованы из-за этого инцидента. Кроме того, с должности снят сотрудник UFC, позволивший провокации произойти.

Эдмонд Тарвердян признал, что они допустили ошибку.

Компания Reebok незамедлительно прервала сотрудничество с армянином-провокатором.

Отметим, что Азербайджан направил президенту UFC письмо с протестом в связи с провокацией.