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UFC наказал поднявшего "флаг" сепаратистского режима армянского спортсмена

UFC наказал поднявшего "флаг" сепаратистского режима армянского спортсмена UFC наказал армянского спортсмена Эдмена Шахбазяна, который вышел на бой с "флагом" сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана.
Индивидуальные
7 августа 2020 г. 15:37
UFC наказал поднявшего флаг сепаратистского режима армянского спортсмена
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UFC наказал армянского спортсмена Эдмена Шахбазяна, который вышел на бой с "флагом" сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом его личный тренер Эдмонд Тарвердян сообщил news.am.

Он сказал, что они были оштрафованы из-за этого инцидента. Кроме того, с должности снят сотрудник UFC, позволивший провокации произойти.

Эдмонд Тарвердян признал, что они допустили ошибку.

Компания Reebok незамедлительно прервала сотрудничество с армянином-провокатором.

Отметим, что Азербайджан направил президенту UFC письмо с протестом в связи с провокацией.

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Версия на азербайджанском языке UFC qondarma rejimin "bayrağ"ını qaldıran erməni idmançını cəzalandırdı

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