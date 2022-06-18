Турнир претендентов: Теймур Раджабов встретится с шахматистом из США

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов сегодня проведет очередную встречу на Турнире претендентов в столице Испании, Мадриде.

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов сегодня проведет очередную встречу на Турнире претендентов в столице Испании, Мадриде.

Как сообщает Report, 35-летний гроссмейстер черными фигурами сыграет против представителя США Хикару Накамура во втором туре.

В первом туре, сыграв вничью с представителем Франции Алирезой Фирузджой, Раджабов с 0,5 очками делит 3-6-е места.

Турнир претендентов завершится 7 июля. Победитель соревнований встретится с норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону.