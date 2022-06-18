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Турнир претендентов: Теймур Раджабов встретится с шахматистом из США

Турнир претендентов: Теймур Раджабов встретится с шахматистом из США Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов сегодня проведет очередную встречу на Турнире претендентов в столице Испании, Мадриде.
Индивидуальные
18 июня 2022 г. 09:39
Турнир претендентов: Теймур Раджабов встретится с шахматистом из США

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов сегодня проведет очередную встречу на Турнире претендентов в столице Испании, Мадриде.

Как сообщает Report, 35-летний гроссмейстер черными фигурами сыграет против представителя США Хикару Накамура во втором туре.

В первом туре, сыграв вничью с представителем Франции Алирезой Фирузджой, Раджабов с 0,5 очками делит 3-6-е места.

Турнир претендентов завершится 7 июля. Победитель соревнований встретится с норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону.

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Версия на азербайджанском языке İddiaçılar Turniri: Teymur Rəcəbov ABŞ şahmatçısı ilə qarşılaşacaq

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