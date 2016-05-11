Трасса Формулы-1 в Баку будет сдана в эксплуатацию 16 июня

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась пресс-конференция с участием менеджера по строительству Бакинской кольцевой дороги Томаса Бучера и архитектора кольцевой дороги Германа Тильке.

Как сообщает Report, на мероприятии, посвященном Европейскому Гран-при Формулы-1, которое пройдет в Баку, Г.Тильке отметил о большом объеме работы, который следует провести.

Он выразил уверенность в том, что Гран-при пройдет грандиозно и успешно: "Осталось 5 недель до грандиозного мероприятия. Несмотря на это, нам предстоит провести много работ. Я верю, что соревнования Формула-1 пройдут грандиозно и успешно. Мы сделаем все возможное, чтобы это Гран-при превратилось в незабываемое мероприятие. Все работы идут по плану. Учитывая транспорт в Баку, проводятся работы по установлению бетонных блоков на обочинах дорог. Эти работы проводятся по ночам".

Архитектор отметил, что состоялись беседы с несколькими пилотами и никаких проблем в связи с безопасностью не будет.

Г.Тильке рассказал о мерах против аварий, которые могут произойти в опасной части трассы около крепостных ворот: "Эта часть делает соревнования более интересными. В соревнованиях будут участвовать лучшие пилоты, которые смогут проехать эту часть. На счет аварий, при возникновении нежелательных моментов на любой территории наши маршалы способны проделать любую работу".

Он также рассказал о подготовке новых трасс для будущих соревнований: "Мы не хотели бы переносить и использовать какие-либо переулки. При предложении о новой трассе мы стараемся создать новые переулки из него. Бакинская трасса была выбрана из трех вариантов. Основным критерием была демонстрация красивых мест и достопримечательностей Баку и сложность трассы. По сравнению с другими треками Бакинский трек нравится мне больше всего".

"Утром 16 июня мы сдадим в эксплуатацию трассу и все смогут увидеть ее собственными глазами. До этого времени там будут проводиться некоторые работы. Для того, чтобы не создавать неудобства жителям города, трек будет сдан в эксплуатацию накануне соревнований", - отметил Т.Бучер.