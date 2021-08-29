Токио-2020: Азербайджанский парапловец в финале!

В Токио проходит Летняя Паралимпиада-2020, в которой участвуют и азербайджанские спортсмены.

В Токио проходит Летняя Паралимпиада-2020, в которой участвуют и азербайджанские спортсмены.

Как передает Report, один из лидеров сборной Азербайджана по плаванию Роман Салей попытается завоевать еще одну награду Игр. Он выступил в полуфинале на дистанции 50 метров вольным стилем. Он стал третьим среди восьми участников со временем (23,98 сек.) и вышел в финал.

Финал пройдет сегодня и стартует в 13:11.

Ранее в Токио Салей выиграл золото на дистанции 100 м на спине.

Напомним, что Роман является также серебряным призером Паралимпиаде-2016.