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Токио-2020: Азербайджанский парапловец в финале!

Токио-2020: Азербайджанский парапловец в финале! В Токио проходит Летняя Паралимпиада-2020, в которой участвуют и азербайджанские спортсмены.
Индивидуальные
29 августа 2021 г. 06:41
Токио-2020: Азербайджанский парапловец в финале!
Роман Салей

В Токио проходит Летняя Паралимпиада-2020, в которой участвуют и азербайджанские спортсмены.

Как передает Report, один из лидеров сборной Азербайджана по плаванию Роман Салей попытается завоевать еще одну награду Игр. Он выступил в полуфинале на дистанции 50 метров вольным стилем. Он стал третьим среди восьми участников со временем (23,98 сек.) и вышел в финал.

Финал пройдет сегодня и стартует в 13:11.

Ранее в Токио Салей выиграл золото на дистанции 100 м на спине.

Напомним, что Роман является также серебряным призером Паралимпиаде-2016.

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Azərbaycanın para-üzgüçüsü finala yüksəlib

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