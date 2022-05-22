Сегодня Мамедъяров проведет заключительные партии за право выйти в плей-офф

Сегодня завершится онлайн-турнир «Chessable Masters», являющийся четвертым этапом очередного сезона Шахматного Тура чемпионов, инициированного обладателем мировой короны Магнусом Карлсеном.

Сегодня завершится онлайн-турнир "Chessable Masters", являющийся четвертым этапом очередного сезона Шахматного Тура чемпионов, инициированного обладателем мировой короны Магнусом Карлсеном.

Как передает Report, в нем выступают 16 игроков, включая азербайджанского гроссмейстера Шахрияра Мамедъярова. В течении предварительного этапа, который длиться четыре дня, они проведут 15 туров и определят восьмерку участников плей-офф. За победу в партии начисляется 3 очка, за ничью - одно. Мамедъяров, набравший 19 очков, занимает 5-е место после 12 матчей.

Сегодня он проведет заключительные три партии отборочного раунда за право выйти в плей-офф. Соперниками нашего гроссмейстера будут Гевэйн Джонс (Англия), Давид Гуижарро (Испания) и Динг Лирен (Китай).

Отметим, что призовой фонд турнира составляет 210 000 долларов США.