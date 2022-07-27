О нас

Сборная Азербайджана стала второй на юниорском Чемпионате мира

Сборная Азербайджана стала второй на юниорском Чемпионате мира В Риме (Италия) завершилось первенство мира по греко-римской борьбе среди юниоров (U-17).
Индивидуальные
27 июля 2022 г. 22:08
Сборная Азербайджана стала второй на юниорском Чемпионате мира

В Риме (Италия) завершилось первенство мира по греко-римской борьбе среди юниоров (U-17).

Как сообщает Report, Азербайджан в командном зачете занял 2-е место, набрав 130 очков.

Напомним, что «классики» завоевали три серебряные и четыре бронзовые награды. Это лучший показатель команды по греко-римской борьбе этой возрастной категории за последние 10 лет. Также, 130 очков – рекорд для сборной в истории выступления на юниорском ПМ.

Первое место в командном зачете занял Иран (135 очков), третье – Грузия (121).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan millisi dünya ikincisi olub

Самое важное

Блинкен намерен в ближайшие дни переговорить с Лавровым
Блинкен намерен в ближайшие дни переговорить с Лавровым
27 июля 2022 г. 23:09
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
27 июля 2022 г. 16:02
Петков: Азербайджан готов поставлять в Болгарию дополнительные объемы газа
Петков: Азербайджан готов поставлять в Болгарию дополнительные объемы газа
26 июля 2022 г. 11:52
Минобороны Азербайджана: Армянские вооруженные формирования 9 раз совершили провокации
Минобороны Азербайджана: Армянские вооруженные формирования 9 раз совершили провокации
26 июля 2022 г. 11:45
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенных глав ИВ Масаллинского, Лерикского, Гёйгёльского районов
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенных глав ИВ Масаллинского, Лерикского, Гёйгёльского районов
25 июля 2022 г. 17:40
Новые кадры из города Лачын
ФотоНовые кадры из города Лачын
25 июля 2022 г. 16:09
Президент Ильхам Алиев наградил Резу Дегати
Президент Ильхам Алиев наградил Резу Дегати
25 июля 2022 г. 15:21
Президент: Каждый государственный деятель должен быть поддержкой и опорой для ветеранов
Президент: Каждый государственный деятель должен быть поддержкой и опорой для ветеранов
25 июля 2022 г. 14:32
Президент: Это должно стать уроком для каждого государственного чиновника
Президент: Это должно стать уроком для каждого государственного чиновника
25 июля 2022 г. 14:29
До сих пор погашены долги семей шехидов и ветеранов войны на 6,5 млн манатов
До сих пор погашены долги семей шехидов и ветеранов войны на 6,5 млн манатов
25 июля 2022 г. 13:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi