Сборная Азербайджана стала второй на юниорском Чемпионате мира

В Риме (Италия) завершилось первенство мира по греко-римской борьбе среди юниоров (U-17).

В Риме (Италия) завершилось первенство мира по греко-римской борьбе среди юниоров (U-17).

Как сообщает Report, Азербайджан в командном зачете занял 2-е место, набрав 130 очков.

Напомним, что «классики» завоевали три серебряные и четыре бронзовые награды. Это лучший показатель команды по греко-римской борьбе этой возрастной категории за последние 10 лет. Также, 130 очков – рекорд для сборной в истории выступления на юниорском ПМ.

Первое место в командном зачете занял Иран (135 очков), третье – Грузия (121).