Рустам Оруджев: В Будапеште я исполнил мечту детства - ВИДЕО

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ "Будучи ребенком я думал о Летних Олимпийских играх. Всегда говорил, что хочу занять призовое место на чемпионате мира. Я стал олимпийским призером, завоевал звание чемпиона Европы, а теперь в Будапеште я исполнил мечту детства".

Как сообщает Report, об этом заявил серебряный призер чемпионата мира в столице Венгрии Будапеште Рустам Оруджев (73 кг).

26-летний дзюдоист в интервью каналу Европейской федерации дзюдо завоевание медали связал с серьезной подготовкой. Он внес ясность и в эмоциональную реакцию в полуфинале, когда одолел южнокорейца Чангрима Ани: "Для получения пропуска в финал я встретился с корейским спортсменом. Из-за того, что ранее я дважды ему проигрывал, во время победы я отреагировал очень эмоционально, не смог сдержаться. Мы серьезно готовились к соревнованию. Поэтому сейчас я в очень хорошей форме. Правда, у меня есть пару травм, они меня не беспокоили и в результате я не остался без медали".

Р. Оруджев затронул и проигрыш в финале японцу Соичи Хашимото. Он отметил, что уступил сопернику из-за новых правил: "Когда я упал в первый раз, я не почувствовал, что там полагается балл. Я увидел, когда посмотрел повтор. По новым правилам назначается вазари. Поэтому я согласился. Я думаю, если бы судья не назначил вазари, было бы по-другому".