Рио Фердинанд планирует стать профессиональным боксёром

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд планирует попробовать себя на боксёрском ринге.

Как сообщает Report со ссылкой на The Telegraph, утром 19 сентября 38-летний Ферндинанд планирует провести специальную пресс-конференцию, на которой расскажет о своих намерениях.

Футбольную карьеру Ферндинанд завершил в мае 2015 года, спустя три дня после ухода из «Куинз Парк Рейнджерс». Помимо работы на телевидении, Рио поддерживает форму в фитнес-центре и интересуется событиями в мире бокса.